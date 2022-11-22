МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" в долгосрочной перспективе рассчитывает вернуться к прежним объемам производства в 250-260 тысяч автомобилей в год и даже превысить их, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов. "Автотор" официально приостановил сотрудничество с Hyundai, Kia и BMW

"По объективным обстоятельствам, которые не только от нас зависят, быстро выйти на прежние объемы производства в 250-260 тысяч в год — не сказать, что это "обман с чарующей тоской", но маловероятно. Хотя мы обязательно к этому вернемся и даже превысим эту планку. Нам же надо вернуть кредит в 32 миллиарда рублей. Поэтому, я бы сказал, мы обречены на успех и верим в него, несмотря на иногда достаточно грустную ситуацию вокруг", — сказал он.

"Мы сами себе говорим, что должны рассчитывать на хорошее будущее, должны для него сегодня делать все то, чтобы, когда оно наступит — быть готовыми… Рынок занимают те, кто вовремя поторопился: наметил планы, реализовал их", — добавил Горбунов.

При этом согласно планам на 2023 год, "Автотор" планирует произвести минимум 50 тысяч машин новых брендов, а по оптимистичному сценарию — 70 тысяч и более. "Автотор" запустит производство мотоциклов и квадроциклов

Горбунов подтвердил, что сейчас производство автомобилей на "Автоторе" приостановлено, но сообщил, что холдинг уже нашел новых партнеров по сборке. Пока речь идет о трех новых брендах, но в перспективе их количество может быть увеличено. О каких именно партнерах речь, топ-менеджер не раскрыл, но подтвердил, что сотрудничество будет в том числе с азиатскими компаниями. Запуск производства запланирован на конец 2022 года.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.

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