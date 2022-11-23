МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в октябре выросло на 57,1% по отношению к сентябрю — до 37,3 тысячи машин, а в годовом выражении упало на 63,9%, следует из сообщения Росстата. Промпроизводство в России в октябре замедлило спад

В целом в январе-октябре в России было выпущено 386 тысяч легковых автомобилей, что на 65,7% меньше результатов того же периода прошлого года.

Выпуск грузовиков в октябре составил 11 тысяч, сократившись на 6,1% к сентябрю текущего года и на 39,8% — к октябрю прошлого. За 10 месяцев производство сократилось на 22,8% в годовом выражении – до 114 тысяч машин.

Выпуск автобусов массой до пяти тонн в октябре вырос на 35,7% к сентябрю, а к прошлому октябрю упал на 27,6% — до 1,5 тысяч. За январь-октябрь произведено 10 тысяч таких автобусов (-42,7% в годовом выражении).

Производство автобусов массой более пяти тонн в октябре выросло на 1,2% в месячном выражении, а в годовом сократилось на 23,7% — до 1,1 тысячи штук. За январь-октябрь таких автобусов выпущено 9,9 тысячи (спад на 13,7% в годовом выражении).

Выпуск двигателей внутреннего сгорания в октябре составил 16,2 тысячи штук, увеличившись к сентябрю на 3,8% и сократившись на 35,9% к октябрю прошлого года. За 10 месяцев производство двигателей упало на 25,6% в годовом выражении и составило 194 тысячи.