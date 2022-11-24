МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. План восстановления портовой инфраструктуры новых территорий РФ будет готов до конца года, в фокусе — Мариуполь и Бердянск, сообщил глава Росморречфлота Захарий Джиоев. Российские порты получили право не принимать некоторые суда

"Мастер-план сделаем до конца года. Сейчас идет этап обследований состояния инфраструктуры. В фокусе два порта — Мариуполь и Бердянск", — сказал он в интервью РБК.

Джиоев не назвал сумму, которая потребуется на восстановление обоих портов, но отметил, что она будет "гораздо меньше" 10 миллиардов рублей.

"Гидротехнические сооружения и крановое хозяйство в Мариуполе в достаточно хорошем состоянии. Есть необходимость приведения в порядок акватории, средств навигационного обеспечения, тыловой инфраструктуры — складского хозяйства и перегрузочных машин. По восстановлению этого мы находимся в достаточно плотном контакте с властями ДНР. Со стороны [федерального] правительства тоже идут запросы на загрузку в порту Мариуполь", — рассказал он.

Кроме того, Росморречфлот работает над формированием системы управления портами в новых регионах, аналогичной остальным территориям России.

"Тут все очень просто: капитан порта, который выполняет административные полномочия, обеспечивает безопасность судоходства. Инфраструктурный оператор, который предоставляет дорогостоящую тяжелую инфраструктуру в пользование оператору. И наконец, коммерческий оператор, который непосредственно работает, перегружает и осуществляет отправку грузов", — объяснил Джиоев.

По его оценке, чтобы привести в порядок оба порта, не потребуется больших затрат. Крупные инвестиции понадобятся, если "у стивидоров будет желание развивать транспортировку грузов, которые требуют сложных перегрузочных машин или особого складского хозяйства".