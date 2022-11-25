СЕУЛ, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предупредил, что правительство может выпустить указ о возвращении к работе, чтобы заставить профсоюз водителей грузовиков прекратить вторую в этом году забастовку. Об этом глава государства сообщил в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Эксперт оценил уровень медицинского туризма в Южной Корее

Тысячи членов профсоюзной организации "Солидарность дальнобойщиков", находящейся под крылом Корейской конфедерации профсоюзов, начали общенациональную забастовку в четверг, требуя продления системы тарифов на грузоперевозки, которая гарантирует соответствующую заработную плату для водителей.

"Мы не потерпим актов захвата логистических систем в заложники в национальной кризисной ситуации. Если они продолжат свой безответственный отказ от транспортировки, у правительства не будет другого выбора, кроме как рассмотреть различные меры, включая приказ о возвращении к работе", — написал президент.

По закону министр земли, транспорта и морских дел Южной Кореи может издать приказ о начале работ в случае, если логистические компании или работники безосновательно отказываются работать и вызывают серьезные сбои в доставке грузов. Неподчинение приказу может привести к тюремному заключению на срок до трех лет или штрафу в размере до 30 миллионов вон (22 500 долларов).

"Блокирование проезда других транспортных средств и преследование коллег, участвующих в нормальной работе, — это акт насилия, попирающий чужую свободу. Мы будем жестко реагировать в соответствии с законом и принципами на все незаконные действия, такие как отказ в перевозке (товаров – ред.), препятствование транспортировке", — заявил Юн Сок Ёль. Он отметил, что "насилие" не поможет бастующим добиться исполнения их требований. Маск назвал Южную Корею подходящей страной для производства электромобилей

Как сообщило министерство торговли промышленности и энергетики страны, забастовка дальнобойщиков уже привела к перебоям в цементной и сталелитейной промышленности из-за задержек в отправке груза. Министерство создало оперативную группу для оценки воздействия забастовки на основные отрасли промышленности, включая сталелитейную, автомобильную, нефтехимическую и энергетическую, и разработать меры реагирования для минимизации ущерба.

Помимо водителей грузовиков, профсоюз рабочих южнокорейских железных дорог также заявил, что собирается начать общую забастовку с 2 декабря. Сейчас в "итальянской забастовке" уже участвует тысяча членов профсоюза из южных районов страны, за исключением работников скоростных железных дорог. Предполагается, что эта забастовка может еще больше ухудшить ситуацию с перевозками в стране.

В прошлый раз водители грузовиков в Южной Корее устроили похожую забастовку в июне. Тогда протест продлился неделю и вызвал перебои в работе целого ряда отраслей, нанеся ущерб, предположительно, в 1,6 триллиона вон (1,24 миллиарда долларов).

Министерство транспорта и "Солидарность дальнобойщиков" тогда достигли соглашения о продлении и расширении системы предоставления субсидий на топливо, учитывая рост цен на нефть и другие виды топлива, а также "разумную" корректировку транспортных сборов.

Одним из ключевых требований профсоюза с 22 тысячами членов было продление и расширение действия Системы безопасных тарифов на грузоперевозки, которая гарантировала соответствующую заработную плату для водителей грузовых автомобилей. Она действовала с начала 2020 года, но должна была истечь в конце этого года. Министерство транспорта заявило, что система продолжит действовать в следующем году, далее меры будут обсуждаться.

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