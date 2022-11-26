МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Необходимо разработать программу субсидирования межрегиональных речных пассажирских перевозок на 2023-2025 годы, она простимулирует развитие внутреннего туризма и даст серьезный рост турпотока в субъектах, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по развитию туристической отрасли в Татарстане. Российские порты получили право не принимать некоторые суда

"Президент дал поручение развивать речной и круизный туризм. Благодарю субъекты и Росморречфлот за ту работу, которая уже ведется по расширению сети маршрутов. Наша задача, увеличивая предложение услуг, делать этот вид отдыха доступнее. Для этого должна быть разработана программа субсидирования межрегиональных речных пассажирских перевозок на 2023-2025 годы. Она стимулирует развитие внутреннего туризма, даст серьезный рост турпотока в субъектах, расположенных вдоль наших основных речных артерий", — сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении аппарата вице-премьера.

Там уточнили, что Чернышенко поручил Минтрансу до 1 марта следующего года совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и субъектами разработать такую программу и представить ее в кабмин.

Еще одним вопросом повестки стало исполнение поручения Чернышенко о создании в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Татарстане на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Центра развития кадрового потенциала туристической отрасли с двуязычным дипломным образованием.

"На данный момент разработана образовательная программа, сформирован состав модулей и их наполнение, определены материально-технические ресурсы. Вице-премьер поручил Минэкономразвития России обеспечить необходимые условия для старта работы Центра и внести проекты соответствующих нормативных актов в правительство в кратчайшие сроки", — уточнили в аппарате вице-премьера. СМИ: Мантуров предложил выделить на флот 65 миллиардов рублей на три года

На совещании гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов также представил концепцию мастер-плана туристической территории "Лаишево". Ее предлагается разделить на три кластера: Южный, Центральный и Северный. В Южном кластере будут созданы искусственные каналы с объектами размещения на его берегах. Сердцем курорта станет Центральный кластер, где, помимо современных гостиниц со спа-комплексом, будет располагаться яхтенная марина со всем необходимым для обслуживания маломерных моторных и парусных судов. Ключевой особенностью Северного кластера станет искусственная заводь.

"По итогам совместной работы Татарстана и "Туризм.РФ" сформирован перечень земельных участков, общей площадью почти 73 гектара. На них планируется построить бассейны, марины, спортивные объекты и гостиницы на 785 номеров. Объем инвестиций в строительство гостиничной инфраструктуры предварительно оценивается в 11,2 миллиарда рублей. Благодаря этому рассчитываем, что "Лаишево" к 2030 году будет ежегодно посещать 540 тысяч человек", — рассказал Суханов.