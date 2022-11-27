ВЕНА, 27 ноя — ПРАЙМ. Работники австрийских железных дорог проведут 28 ноября общенациональную забастовку, воскресный экстренный раунд переговоров между профсоюзом vida и работодателями завершился безрезультатно, сообщили местные СМИ. СМИ: сотрудники британской почты планируют бастовать в канун Рождества

Стороны пытались договориться о новой тарифной сетке для почти 50 тысяч железнодорожников. Переговоры шли до трех утра воскресенья (5.00 мск), возобновились после короткого перерыва в 11.00 (13.00 мск), а затем обе стороны признали, что дальнейшие обсуждения неэффективны, сообщила газета Kleine Zeitung со ссылкой на свои источники.

По данным газеты Kronen Zeitung, забастовка начнется в 0.00 (02.00 мск) в понедельник. В депо и на путях останутся стоять поезда дальнего и ближнего следования, международные ночные поезда, городские электрички S-Bahn. Автобусы и коммунальные транспортные кампании продолжат работу.

Железнодорожный концерн ÖBB в пятницу проинформировал пассажиров о выпадениях в расписании в понедельник. В компании призвали граждан отказаться в первый рабочий день новой недели от необязательных поездок или заранее выбрать альтернативные пути маршрута. Пропавшие из-за забастовки билеты будут компенсированы, заявили в ÖBB. Обо всех изменениях в расписании в течение понедельника будет сообщено на их сайте, а также в соцсетях — в аккаунтах концерна ÖBB.