ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя — ПРАЙМ. Прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") в Таиланд возобновились после остановки из-за пандемии коронавируса весной 2020 года, сообщает в воскресенье пресс-служба воздушной гавани. Новогодние туры в Таиланд подешевели в полтора раза

"Из международного аэропорта Кольцово начались полеты в Таиланд. Сегодня утром свой первый рейс в аэропорт Утапао (Паттайя) выполнила авиакомпания Azur Air. Самолет Boeing 767 авиаперевозчика вылетел из Екатеринбурга в 5.22 по местному времени (3.22 мск)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 декабря запланированы полеты на Пхукет. По данным Кольцово, рейсы между Екатеринбургом и самыми популярными курортами Таиланда – Паттайей и Пхукетом – запланированы раз в 10/11 дней в каждом направлении.

Рейсы между уральской столицей и Таиландом выполнялись на регулярной основе до весны 2020 года, когда были прерваны из-за пандемии COVID-19.