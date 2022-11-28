ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя — ПРАЙМ. Крупный финский железнодорожный оператор Nurminen Logistics запустил регулярные перевозки грузов из Европы в Казахстан, следует из сообщения компании. Конгрессмен заявил о пагубности забастовки железнодорожников для США

"Nurminen Logistics начала регулярные железнодорожные перевозки из Финляндии и Европы в Казахстан в сотрудничестве с Казахстанскими государственными железными дорогами (KTZE). Первая партия из Хельсинки в Казахстан начала свое путешествие на прошлой неделе, а следующие отправления состоятся в декабре", — говорится в сообщении.

Утончается, что в декабре Казахстанские железные дороги увеличат количество отправлений из Европы в Казахстан до трех раз в неделю.

Nurminen Logistics впервые сообщила о своем сотрудничестве с Казахстанскими железными дорогами в марте 2022 года, когда было объявлено о договоренности по использованию Транскаспийского маршрута между Китаем и Европой, сочетающего в себе железнодорожный и морской транспорт.

Nurminen Logistics — финская компания, основанная в 1886 году, предлагает терминальные и мультимодальные услуги и является ведущим железнодорожным оператором на рынке грузовых перевозок между Азией и Скандинавией.