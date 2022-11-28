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"Яндекс Go" запустил совместные поездки на такси в двух городах
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"Яндекс Go" запустил новый сервис, позволяющий жителям Москвы и Санкт-Петербурга совершать совместные поездки на такси, если их маршруты похожи, сообщили в компании. Опция... ПРАЙМ, 28.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс Go" запустил новый сервис, позволяющий жителям Москвы и Санкт-Петербурга совершать совместные поездки на такси, если их маршруты похожи, сообщили в компании.
Опция получила название "Вместе". Она позволит сделать поездки выгоднее, при этом время в пути увеличится в среднем на десять минут.
"Новая опция может появляться в тарифе "Эконом" только когда количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин", — поясняется в сообщении.
При этом такси смогут разделить лишь два пассажира.
Летом компания заявляла, что проводит тестирование тарифа для совместных поездок еще в трех городах.