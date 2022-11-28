МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс Go" запустил новый сервис, позволяющий жителям Москвы и Санкт-Петербурга совершать совместные поездки на такси, если их маршруты похожи, сообщили в компании. "Яндекс" запустил обновленную версию поиска

Опция получила название "Вместе". Она позволит сделать поездки выгоднее, при этом время в пути увеличится в среднем на десять минут.

"Новая опция может появляться в тарифе "Эконом" только когда количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин", — поясняется в сообщении.

При этом такси смогут разделить лишь два пассажира.

Летом компания заявляла, что проводит тестирование тарифа для совместных поездок еще в трех городах.