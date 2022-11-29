МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой вмешаться в переговоры профсоюзов работников железнодорожной отрасли и крупнейших грузоперевозчиков страны, чтобы предотвратить общенациональную забастовку, сообщили в Белом доме. СМИ: австрийские железнодорожники проведут общенациональную забастовку

"Я призываю конгресс немедленно провести законодательство, чтобы принять временное соглашение между рабочими железных дорог и операторами без каких-либо изменений или отсрочки с целью предотвратить возможное убийственное прекращение работы", — говорится в заявлении президента США.

Байден настаивает на принятии соглашения между профсоюзами и крупнейшими компаниями в том виде, в котором оно было принято в сентябре, тогда оно носило временный характер. Как уточнил Байден, по условиям соглашения зарплаты железнодорожников вырастут на "исторические" 24%, будут улучшены условия по защите здоровья, а также предоставлена возможность незапланированного отсутствия на работе по медицинским причинам.

Глава Белого дома отметил, что в случае начала забастовки работа 765 тысяч американцев будет прервана в первые две недели, включая самих работников железных дорог.

Всеобщая забастовка 100 тысяч рабочих может начаться 9 декабря, если четыре из 12 профсоюзов работников железнодорожной отрасли, которые до сих пор отвергают условия соглашения c грузоперевозчиками, не достигнут компромисса в переговорах. По данным организации Anderson Economic Group, за первую же неделю забастовки экономика США может потерять 1 миллиард долларов.