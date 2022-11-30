МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Рост объемов перевозок грузов речным транспортом в России в 2022 году ожидается на уровне 5-7%, сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов. В Росморречфлоте рассказали о плане восстановления портов новых регионов

"В этом году предварительная статистика показывает, что на 5-7% увеличим объемы перевозок (речным транспортом в РФ — ред.)", — сказал он.

В Росморречфлоте уточнили, что в 2021 году итоги навигации составили около 110 миллионов тонн перевезенных грузов.

Анисимов отметил положительную динамику речных перевозок в Сибири: объемы на Енисее, Оби и Лене возрастают благодаря развитию промышленных объектов. Доставка грузов речным транспортом идет также на шельфовом участке Севморпути.

Тем не менее, Анисимов отметил падение объемов перевозок на отдельных участках — экспортные перевозки через Волго-Донской канал, через Ростов-на-Дону упали на 40-45%. Снижение в регионе, как он пояснил, обусловлено уменьшением объемов перевозок нефтепродуктов с заводов в Самаре и Саратове, а также вывоза серы в Астраханской области.

Он также добавил, что перевозки зерна речным транспортом на данный период идут вровень с показателем прошлого года.