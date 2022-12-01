МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российские автопроизводители смогли сохранить прежние объемы производства грузовых автомобилей, несмотря на зависимость от иностранных комплектующих, благодаря чему динамика продаж грузовых автомобилей будет иметь умеренный темп роста, а объем нового бизнеса по лизингу грузовых автомобилей вырастет в 2023 году на 9%, рассказали РИА Новости в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". "Балтийский лизинг" соберет заявки на допвыпуск облигаций 2 декабря

За 9 месяцев 2022 года доля грузовиков в новом бизнесе составила 28,7%, отмечает агентство.

"Динамика продаж грузовых автомобилей будет иметь умеренный темп роста, ориентируясь на технику дружественных стран или отечественные машины. Ушедшие из России европейские бренды составляли более 25% рынка новых грузовиков. Однако российские автопроизводители смогли сохранить прежние объемы производства, несмотря на зависимость от иностранных комплектующих….Объем нового бизнеса по лизингу грузовых автомобилей вырастет на 9% относительно уровня 2022 года", — сообщили эксперты.

Несмотря на рост себестоимости вследствие удорожания обслуживания, автомобильные грузоперевозки в 2023 году в России продолжат пользоваться спросом, транспортные компании расширяют географию своей деятельности на страны Азии, Индию и Турцию.

Сегмент легковых автомобилей в 2023 году покажет некоторое восстановление относительно 2022 года за счет импорта машин из дружественных стран и частично лизинга б/у авто. Однако предпосылки возврата объемов продаж к уровню 2021 года по данным агентства отсутствуют: параллельный импорт не обеспечит потребностей автодилеров, возобновления производства ушедших зарубежных марок не ожидается.

Льготные государственные программы продолжат поддерживать отечественный автопром, однако в первые годы далеко не все покупатели будут готовы переходить с европейских и японских автомобилей на российские и китайские. Некоторый стимул получит вторичный рынок, но и его ресурсы ограничены за счет отсутствия альтернатив для обновления автопарка ушедших из России брендов. "В итоге объем нового бизнеса лизинга легковых машин может вырасти на 8% относительно 2022 года на фоне его низкой базы, но маловероятно, что превысит уровень 2021 года", — говорят эксперты.

Слабый рост ожидается относительно объема нового бизнеса лизинга железнодорожной техники в 2023 году — 13%. Закрытые из-за санкций западные направления будут стимулировать внутренние речные и морские перевозки, а также развитие Северного морского пути, для которых сегодня недостаточно оборудованных портов и массового производства контейнеров, сообщают эксперты. Рост объема нового бизнеса лизинга морских и речных судов в 2023 году, по оценке агентства, будет околонулевым.

Авиаперевозчики после ограничения международных полетов и закрытия ряда южнороссийских аэропортов значительно сократили потребности в самолетах для обслуживания сохранившихся направлений выездного туризма и авиасообщения со странами бывшего СНГ. "В результате объем нового бизнеса лизинга авиатранспорта в 2023 году вырастет всего на 6% относительно 2022 года. Указанное может привести к росту совокупного объема нового бизнеса в корпоративных сегментах на 11% год к году", — сообщают в агентстве.

В то же время сообщается, что из-за сложившейся геополитической ситуации лизинг водных судов за январь-сентябрь 2022 года упал на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Максимальное падение объемов бизнеса за девять месяцев 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года зафиксировано в лизинге водных судов (-85%) в результате остановки поставок в РФ морского и речного транспорта иностранными производителями, а также заморозки инвестиционных программ российского судоходства из-за закрытия для него многих зарубежных портов", — сообщили эксперты.

Лизингополучатели от крупного бизнеса, в отличие от представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) более подвержены влиянию геополитики, поскольку в большей степени функционируют в международном пространстве или задействованы во внешней экономике. По данным рейтингового агентства, авиатранспорт показал снижение на 45% в результате ограничений международных рейсов для отечественных авиаперевозчиков, а также прекращении поставок запчастей иностранными производителями. Падение экспортных потоков на 13% привело к сокращению ж/д погрузки на 3,6% относительно девяти месяцев 2021 года, что в свою очередь привело к снижению объема нового бизнеса с железнодорожной техникой на 11%, дополняют эксперты.

Что касается МСБ, его представители функционируют преимущественно внутри российского рынка и оказались более гибкими в плане адаптации к его новым условиям. "Переориентация на бренды дружественных стран и построение новых логистических цепочек позволили снизить негативный эффект санкций, и в итоге объем нового бизнеса по розничным сегментам сократился в меньшей степени (-8% относительно девяти месяцев 2021 года)", — поясняют эксперты.

Наиболее чувствительным оказался сегмент легковых автомобилей, объем нового бизнеса которых снизился на 28% на фоне сложившегося дефицита машин. "Так, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за девять месяцев 2022 года сократились на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом отмечается рост доли китайских марок на рынке РФ до максимального исторического уровня в 30%, а продажи подержанных автомобилей в III квартале 2022 года увеличились на 24% относительно II квартала", — отмечают в "Эксперт РА", добавляя, что объемы нового бизнеса сегментов грузовых автомобилей за девять месяцев показали умеренную положительную динамику к аналогичному периоду 2021 года в связи со слабой концентрацией на ушедших брендах.

По итогам девяти месяцев на долю Южной Кореи приходится 21% российского рынка новых автомобилей. Средняя доля российских брендов выросла несущественно, с 47 до 49%, отмечает агентство. "Менее сильный рост относительно азиатских марок обусловлен высокой зависимостью отечественных производителей от импортных комплектующих, поставки которых в Россию прекращены, и, как следствие, необходимостью поиска их аналогов или выстраивания новых логистических цепочек", — пояснили в "Эксперт РА".