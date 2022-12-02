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"Аэрофлот" запустит полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд
Транспорт
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. Группа "Аэрофлот" в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд, говорится в релизе флагманского перевозчика. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные... ПРАЙМ, 02.12.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот, санкт-петербург, ташкент, самарканд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд, говорится в релизе флагманского перевозчика.
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд", — говорится в релизе.
Уточняется, что собственные рейсы "Аэрофлота" в Ташкент будут выполняться с 17 декабря на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.
Полеты в Самарканд будут выполняться авиакомпанией "Россия" (группа "Аэрофлот") с 16 декабря на самолетах Airbus A319 также три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.
Компания отмечает, что продажа билетов уже открыта.