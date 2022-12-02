МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд, говорится в релизе флагманского перевозчика. Туроператоры назвали регионы России, где есть прямые рейсы в Таиланд

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд", — говорится в релизе.

Уточняется, что собственные рейсы "Аэрофлота" в Ташкент будут выполняться с 17 декабря на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

Полеты в Самарканд будут выполняться авиакомпанией "Россия" (группа "Аэрофлот") с 16 декабря на самолетах Airbus A319 также три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

Компания отмечает, что продажа билетов уже открыта.