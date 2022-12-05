ТАШКЕНТ, 5 дек — ПРАЙМ. Аэропорт Самарканда закрыт до 13.00 (11.00 мск) из-за снегопада и мороза, несколько рейсов из Москвы и Стамбула были перенаправлены в Ташкент, сообщает в понедельник пресс-служба АО Uzbekistan Airports. На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз

Ранее представитель аэропорта Ташкента сообщил РИА Новости, что рейс "Аэрофлота" из Москвы в Самарканд в понедельник утром не смог приземлиться аэропорту назначения из-за снега и ушел на запасной аэропорт в столице Узбекистана.

"Сегодня с 4.20 (2.20 мск) в международном аэропорту Самарканда временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов в связи с ухудшением погодных условий. Решено продлить ограничения по приему и выпуску воздушных судов до 13.00", — говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.

По данным пресс-службы, утром, помимо рейса "Аэрофлота", в Ташкент также был перенаправлен борт Turkish Airlines из Стамбула.

В настоящий момент видимость в самаркандском аэропорту достигает 1000 метров, продолжается умеренный снег, температура 5 градусов мороза, коэффициент сцепления 0,28, уточняет компания. Все службы наземного обслуживания с помощью спецтехники и химических реагентов продолжают очистку взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек при помощи спецтехники и химических реагентов.