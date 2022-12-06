МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству установить постоянный контроль за ценообразованием на автомобильном рынке, сообщается на сайте Кремля. Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России снизились в ноябре

Как отмечается, мера направлена на предотвращение необоснованного роста цен.

Кабмин представит главе государства соответствующий доклад до 15 апреля, а после этого будет отчитываться ежеквартально.

Кроме того, в тот же срок президенту доложат о мерах, принятых в целях повышения доступности легковых автомобилей для населения. Кабмин определит целевой показатель на следующий год и отчитается о проделанной работе.