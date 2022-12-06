Путин поручил обеспечить контроль за ценами на автомобили
Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль за ценами на автомобили
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству установить постоянный контроль за ценообразованием на автомобильном рынке, сообщается на сайте Кремля.
Как отмечается, мера направлена на предотвращение необоснованного роста цен.
Кабмин представит главе государства соответствующий доклад до 15 апреля, а после этого будет отчитываться ежеквартально.
Кроме того, в тот же срок президенту доложат о мерах, принятых в целях повышения доступности легковых автомобилей для населения. Кабмин определит целевой показатель на следующий год и отчитается о проделанной работе.