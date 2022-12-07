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2022
https://1prime.ru/transport/20221207/839076607.html
"Аэрофлот" начинает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам
Транспорт
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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 7 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год, говорится в релизе перевозчика. "Аэрофлот" с... ПРАЙМ, 07.12.2022
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, аэрофлот, билеты, субсидии, продажа билетов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 7 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год, говорится в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" с 7 декабря 2022 года открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год", — говорится в сообщении.
Как уточняется, специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", а также компании "Аврора", выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.
Забронировать и оформить билеты по субсидируемым тарифам можно на официальном сайте "Аэрофлота", без посещения офиса продаж авиакомпании.
Полеты будут выполняться в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа и программы субсидированных перевозок для льготных категорий граждан.