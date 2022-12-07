МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 7 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год, говорится в релизе перевозчика. "Аэрофлот" запустит полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд

"Аэрофлот" с 7 декабря 2022 года открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год", — говорится в сообщении.

Как уточняется, специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", а также компании "Аврора", выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.

Забронировать и оформить билеты по субсидируемым тарифам можно на официальном сайте "Аэрофлота", без посещения офиса продаж авиакомпании.

Полеты будут выполняться в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа и программы субсидированных перевозок для льготных категорий граждан.