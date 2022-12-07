ABC: суд в Австралии оштрафовал Uber на $21 миллион за обман клиентов относительно стоимости поездок
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Федеральный суд Австралии оштрафовал сервис пассажирских перевозок Uber на 21 миллион долларов за введение клиентов в заблуждение по стоимости поездок, а также сборов мелких штрафов за отмену поездки, сообщает телеканал ABC.
"Федеральный суд оштрафовал Uber на 21 миллион долларов за то, что он ввел клиентов в заблуждение относительно стоимости проезда и сборов за отмену поездки", — передает телеканал.
Сообщается, что с декабря 2017-го по сентябрь 2021 года приложение Uber взимало с потребителей небольшую плату за отмену поездки, несмотря на то что пользователи отменяли ее в течение пятиминутного периода бесплатной отмены.
Телеканал, ссылаясь на Австралийскую комиссию по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), отмечает, что около двух миллионов граждан получили "вводящие в заблуждение" сообщения в приложении сервиса.
Также, по данным ABC, в Uber признали, что пользователи при выборе варианта поездки Uber Taxi, который доступен только в Сиднее, получали "неточную или слишком высокую" цену за поездки. При этом клиент из-за неточностей мог заплатить более низкую цену, чем полагается.
В мае итальянское управление по защите персональных данных оштрафовало Uber на 4 миллиона 240 тысяч евро за нарушение прав 1,5 миллионов итальянских клиентов — пассажиров и водителей.
https://1prime.ru/transport/20221207/839077497.html