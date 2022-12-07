МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Федеральный суд Австралии оштрафовал сервис пассажирских перевозок Uber на 21 миллион долларов за введение клиентов в заблуждение по стоимости поездок, а также сборов мелких штрафов за отмену поездки, сообщает телеканал ABC. Airbus заплатит штраф для урегулирования расследования по сделкам компании

"Федеральный суд оштрафовал Uber на 21 миллион долларов за то, что он ввел клиентов в заблуждение относительно стоимости проезда и сборов за отмену поездки", — передает телеканал.

Сообщается, что с декабря 2017-го по сентябрь 2021 года приложение Uber взимало с потребителей небольшую плату за отмену поездки, несмотря на то что пользователи отменяли ее в течение пятиминутного периода бесплатной отмены.

Телеканал, ссылаясь на Австралийскую комиссию по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), отмечает, что около двух миллионов граждан получили "вводящие в заблуждение" сообщения в приложении сервиса.

Также, по данным ABC, в Uber признали, что пользователи при выборе варианта поездки Uber Taxi, который доступен только в Сиднее, получали "неточную или слишком высокую" цену за поездки. При этом клиент из-за неточностей мог заплатить более низкую цену, чем полагается.

В мае итальянское управление по защите персональных данных оштрафовало Uber на 4 миллиона 240 тысяч евро за нарушение прав 1,5 миллионов итальянских клиентов — пассажиров и водителей.