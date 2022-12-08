МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, разработанных депутатами заксобрания Санкт-Петербурга штраф за отсутствие ОСАГО может возрасти в несколько раз, а водителей без полисов планируют выявлять в том числе и с помощью дорожных камер, сообщают "Известия". ЦБ сообщил о росте объема взносов по ОСАГО

Как отмечает издание, штраф для водителя с просроченным полисом ОСАГО может увеличиться с нынешних 500 рублей до 3000 рублей. А если автомобилист вообще не оформил автогражданскую ответственность, ему придется заплатить 5000 рублей вместо установленных на сегодняшний день 800 рублей. Такие же меры предлагается принять и для автомобилистов, которые не вписаны в страховку.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "в настоящее время сложилась ситуация, когда недобросовестные автовладельцы предпочитают заплатить административный штраф вместо оформления полиса ОСАГО, поскольку размер штрафа существенно меньше стоимости полиса".