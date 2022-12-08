КАИР, 8 дек — ПРАЙМ. Генеральное управление мореходства Турции в четверг обвинило Европейские страховые компании отказались предоставить письмо о страховке танкеров для прохода через черноморские проливы, тем самым создав затор, заявили в Генеральном управлении мореходства Турции. Экспортерам нефти не нравится "потолок" цен, заявили в Омане

Турецкие власти ввели с 1 декабря дополнительное требование о предоставлении письма от страховых компаний, подтверждающих предоставление судам страхования. По данным РИА Новости, танкерам, не предоставившим письмо P&I, запрещено проходить через Босфор и Дарданеллы.

"Страховые компании отказываются от выдачи подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке", — сообщило управление, подчеркнув, что причина отказа "непонятна".

Ведомство добавило, что продолжит требовать подтверждения страховки. При этом, планируется разработать иные способы выхода из проливов для танкеров без письма.