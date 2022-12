МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Первый китайский магистральный авиалайнер C919 в пятницу официально передан в авиапарк одной из крупнейших китайских авиакомпаний China Eastern Airlines, сообщает авиаперевозчик. "Интер РАО" прогнозирует рекордный экспорт электроэнергии в Китай

"Утром 9 декабря Коммерческая авиастроительная корпорация Китая (COMAC) передала China Eastern Airlines первый в мире китайский магистральный авиалайнер C919", — говорится в сообщении официальном аккаунте авиакомпании в соцсети Weibo.

На официальной церемонии COMAC передала China Eastern Airlines "золотой памятный ключ" от первого самолета и свидетельство о передаче собственности. В свою очередь Управление гражданской авиации Китая выдало авиакомпании свидетельство о государственной регистрации, сертификат летной годности лайнера и лицензию на радиосвязь.

Регистрационный номер самолета — B-919A, "B" означает, что это самолет гражданской авиации Китая, "919" соответствует названию модели, а "A" означает, что это первый самолет.

Внутренняя отделка самолета, пассажирские кресла, бортовая развлекательная система и внешняя окраска самолета выполнены по индивидуальному заказу. В самолете 164 места: восемь в бизнес-классе и 156 в эконом-классе.

C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера со вместимостью от 158 до 174 мест и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект был запущен COMAC в 2007 году и реализуется с широким привлечением западных поставщиков. Первый тестовый полет был совершен еще в мае 2017 года, а 29 сентября этого года управление гражданской авиации Китая передало COMAC сертификат летной годности на самолеты C919 после того, как они успешно прошли все необходимые испытания.

Всего COMAC планирует в будущем реализовать не менее 2 тысяч авиалайнеров С919. В 2018 году корпорация сообщала, что на тот момент общее количество заказов на покупку С919 от 28 китайских и иностранных клиентов достигало 815 лайнеров.

В 2020 году China Eastern Airlines основала дочернюю One Two Three Airlines (OTT), которая будет преимущественно осуществлять внутренние рейсы на произведенных в Китае пассажирских самолетах, в том числе С919. Помимо этого, авиапарк нового перевозчика должен быть укомплектован еще и самолетами ARJ21, который, как ожидается, сможет преодолевать расстояние до 3,7 тысячи километров и будет конкурировать с Airbus 320 и Boeing 737.