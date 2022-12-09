"Россия" будет требовать компенсацию за отказ от перелета после закрытия дверей самолета
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") будет взыскивать компенсацию с пассажиров за отказ от полета без уважительной причины после закрытия дверей воздушного судна и объявления о готовности к вылету, говорится в релизе перевозчика.
"Авиакомпания "Россия"… готова к взысканию дополнительных затрат с пассажиров, отказавшихся от полета без уважительных причин после закрытия дверей воздушного судна и объявления о готовности к вылету. Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами пассажиров от полета, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты перевозчика", — говорится в сообщении.
"Россия" отмечает, что отказы от полетов без уважительных причин подвергают риску репутацию компании и доверие путешественников. Компенсация авиакомпании расходов на вынужденные процессы, в связи с отказом пассажира, за его счет способствует минимизации влияния на рост тарифов. Привлечение дополнительного персонала и аэропортовой техники для снятия пассажира, высказавшего желание покинуть борт самолета, до настоящего времени компенсировались из собственных средств перевозчика.
Расходы на оплату процессов наземного обслуживания включают в себя затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, израсходованное в результате возврата на место стоянки топливо, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета сотрудниками службы авиационной безопасности и другое.
"Авиакомпания "Россия" напоминает, что пассажир имеет возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из самолета без ущерба для пунктуальности выполнения рейсов. К процессу, тем не менее привлекаются все службы: наземные подразделения занимаются поиском багажа для снятия с воздушного судна, представители служб безопасности проводят дополнительный досмотр самолета", — говорится в релизе.
После закрытия дверей пассажир вправе отказаться от полета только при наличии угрозы жизни или здоровью. В этом случае на борт приглашается медицинский персонал и сотрудники правоохранительных органов. Если пассажир желает отказаться от полета после закрытия дверей по любой другой причине бортпроводники авиакомпании объясняют, что самолет готовится к вылету и осуществляет руление. Настойчивое невыполнение пассажиром требования летного и кабинного экипажа занять свое место и пристегнуть ремень безопасности приравнивается к нарушению правил поведения на борту воздушного судна.
https://1prime.ru/transport/20221209/839114874.html