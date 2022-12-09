МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") будет взыскивать компенсацию с пассажиров за отказ от полета без уважительной причины после закрытия дверей воздушного судна и объявления о готовности к вылету, говорится в релизе перевозчика. "Аэрофлот" начинает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам

"Авиакомпания "Россия"… готова к взысканию дополнительных затрат с пассажиров, отказавшихся от полета без уважительных причин после закрытия дверей воздушного судна и объявления о готовности к вылету. Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами пассажиров от полета, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты перевозчика", — говорится в сообщении.

"Россия" отмечает, что отказы от полетов без уважительных причин подвергают риску репутацию компании и доверие путешественников. Компенсация авиакомпании расходов на вынужденные процессы, в связи с отказом пассажира, за его счет способствует минимизации влияния на рост тарифов. Привлечение дополнительного персонала и аэропортовой техники для снятия пассажира, высказавшего желание покинуть борт самолета, до настоящего времени компенсировались из собственных средств перевозчика.

Расходы на оплату процессов наземного обслуживания включают в себя затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, израсходованное в результате возврата на место стоянки топливо, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета сотрудниками службы авиационной безопасности и другое. Китайские авиакомпании могут установить рекорд по полетам за одни сутки

"Авиакомпания "Россия" напоминает, что пассажир имеет возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из самолета без ущерба для пунктуальности выполнения рейсов. К процессу, тем не менее привлекаются все службы: наземные подразделения занимаются поиском багажа для снятия с воздушного судна, представители служб безопасности проводят дополнительный досмотр самолета", — говорится в релизе.

После закрытия дверей пассажир вправе отказаться от полета только при наличии угрозы жизни или здоровью. В этом случае на борт приглашается медицинский персонал и сотрудники правоохранительных органов. Если пассажир желает отказаться от полета после закрытия дверей по любой другой причине бортпроводники авиакомпании объясняют, что самолет готовится к вылету и осуществляет руление. Настойчивое невыполнение пассажиром требования летного и кабинного экипажа занять свое место и пристегнуть ремень безопасности приравнивается к нарушению правил поведения на борту воздушного судна.