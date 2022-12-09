МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Сбой произошел в онлайн-регистрации на рейсы российской S7 Airlines, также увеличено время регистрации в аэропортах; авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы, при необходимости переоформит билеты без доплат, сообщила РИА Новости представитель компании. Россиян начнут штрафовать за отказ от полета

"Из-за обновления новой системы бронирования ORS были сбои в онлайн-регистрации на рейсы S7 Airlines, а также увеличено время регистрации в аэропортах", — сказала представитель S7.

Она добавила, что специалисты компании работают над устранением ошибки, уже доступна онлайн-регистрация на рейсы из Москвы.

"S7 Airlines приносит путешественникам извинения за неудобства. Авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы. При необходимости S7 Airlines переоформит пассажирам билеты без доплат", — отметила она.