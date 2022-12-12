МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. РЖД за 11 месяцев 2022 года увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморского края на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель уже превысил рекордные результаты 2021 года, сообщает компания. Товаровед назвала “золотые полки” в магазинах, которых лучше избегать

"В январе-ноябре из Приморского края отправлено 681,1 тысячи рыбной продукции (+11,8% к аналогичному периоду прошлого года). Это уже превышает объемы перевозок тихоокеанских морепродуктов 2021 года, когда был отмечен рекордный показатель за все время работы РЖД", — говорится в сообщении.

Перевозки рыбной продукции в рефконтейнерах с начала года выросли на 29% и составили 506,4 тысячи тонн.

В компании уточняют, что основные объемы идут в Подмосковье, города Урала и Сибири.