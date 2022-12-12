Объем перевозок морепродуктов из Приморья превысил показатели 2021 года
РЖД увеличили перевозку морепродуктов из Приморья на 11,8 процента за 11 месяцев
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. РЖД за 11 месяцев 2022 года увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморского края на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель уже превысил рекордные результаты 2021 года, сообщает компания.
"В январе-ноябре из Приморского края отправлено 681,1 тысячи рыбной продукции (+11,8% к аналогичному периоду прошлого года). Это уже превышает объемы перевозок тихоокеанских морепродуктов 2021 года, когда был отмечен рекордный показатель за все время работы РЖД", — говорится в сообщении.
Перевозки рыбной продукции в рефконтейнерах с начала года выросли на 29% и составили 506,4 тысячи тонн.
В компании уточняют, что основные объемы идут в Подмосковье, города Урала и Сибири.