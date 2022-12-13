МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В Москве представили новую перспективную карту метро и МЦД до 2030 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор НИИ МосТрансПроект Владимир Титов. В Москве создали межотраслевой кластер электромобилестроения

"Представляю новую перспективную карту метро и МЦД до 2030 года… На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ", — отметил он.

Согласно приведенным в документе данным, БКЛ должна сомкнуться в 2023 году. На кольцевой линии откроют новую станцию "Суворовская" и пересадку на нее со станции "Достоевская". Салатовую ветку продлят до станции "Физтех", которую запустят в 2023 году. Синюю ветку метро продлят до станции Гольяново, с открытием в 2027 году. На желтой линии появится станция "Аэропорт Внуково".

Кроме того, на 2025-2027 годы запроектирована перспективная МЦД-5, а также после 2028 года Бирюлевская линия и Рублево-Архангельская линия метро.