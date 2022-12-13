МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в связи с прогнозируемым снегопадом переходит на усиленный режим работы, очистка снега будет проводиться в ночное и дневное время по специальному графику и не создаст помех движению поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В РЖД заявили, что стремятся доставлять в срок 100 процентов грузов

Ранее московский главк МЧС предупредил о снегопаде с 21.00 до девяти утра 14 декабря. Выпасть может до 17 сантиметров снега, сообщали столичные власти.

"В связи с прогнозируемым снегопадом, который в Москве ожидается в ночь с 13 на 14 декабря, Московская железная дорога переходит на усиленный режим работы. Около 1500 железнодорожников и 77 единиц специализированной техники готовы в круглосуточном режиме проводить очистку путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры от снега", — рассказали в МЖД во вторник.

Для координации действий по уборке снега на МЖД создан оперативный штаб, куда в режиме реального времени будет поступать информация об изменении метеоусловий.

"Работы по очистке снега будут проводиться в ночное и дневное время по специальному графику и не создадут помех движению поездов. При необходимости будут привлекаться дополнительные силы", — сообщили в МЖД.

Железнодорожники призвали граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.