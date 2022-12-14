МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Процедура получения субсидий на морскую перевозку в Калининград требует серьезного упрощения, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Калининградские власти рассказали об ущербе от ограничений Литвы на транзит

В октябре правительство РФ решило выделить на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область более 1,3 миллиарда рублей на фоне обострившейся ситуации с транзитом товаров, которые из-за санкций невозможно перевезти в Калининград из других регионов России через территорию Литвы сухопутным транспортом. Росморречфлот рассмотрел и одобрил заявки на получение субсидии от двух участников — АО "Совфрахт" и ФГУП "Росморпорт".

"Отдельно сейчас идет дискуссия о необходимости упрощения процедуры получения субсидий на морскую перевозку, потому что только два оператора линии участвовали в конкурсе и получили возможность субсидировать затраты. Мы считаем, что необходимо проводить серьезное упрощение, потому что очень много работы с документами", — рассказал Алиханов в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что с учетом перегрузок и перетарок компаниям приходится постоянно предоставлять дополнительные документы.

"Даже коллеги из Росморпорта и Минтранса уже согласны с тем, что требуется серьезное упрощение и какая-то условная расчетная единица стоимости перевозки тонны груза, чтобы мы уходили от постоянных расчетов под каждый вид товаров и тары. Это очень трудозатратно и трудоемко", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 декабря.