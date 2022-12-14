МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области заработает в 2024 году, сообщил губернатор региона Антон Алиханов. Алиханов: нужно упростить выдачу субсидий на морские поставки в Калининград

"Сейчас строится порт в Пионерском, там терминал будет для накатных грузов, для автомобилей, которые заезжают на суда. В 2024 году он должен заработать", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости.

"Росморпорт" в декабре 2017 года заключил контракт на строительство терминала в Пионерском с компанией "Больверк". Позднее в отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело о хищениях средств при выполнении проекта. Осенью 2019 года контракт с "Больверк" был расторгнут, готовность объекта на тот момент составляла 27%.

В 2021 году "Росморпорт" провел тендер на строительство терминала, по итогам которого был заключен контракт с ФГБУ "Морская спасательная служба" на сумму 5,6 миллиарда рублей. Согласно данным в реестре контрактов на портале госзакупок, контракт находится на исполнении, при этом цена контракта выросла до 6,9 миллиарда рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 декабря.