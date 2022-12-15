МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Строительство новых автомобильных дорог поможет связать рубежи России на западе и востоке, сообщил глава государства Владимир Путин в ходе совещания по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин назвал рубль одной из сильнейших валют

По его словам, наличие надежных и безопасных транспортных коридоров позволит бизнесу наладить логистику и кооперацию, при этом географическое положение и геополитические возможности России позволяют застраховать логистические схемы от любых рисков, подчеркнул президент.

Путин рассказал, что в стране продолжается строительство магистрали Москва-Казань, которая соединит Санкт-Петербург Уралом и Сибирью. В перспективе дорога дойдет до Казахстана и даже Китая.

Глава государства призвал вслед за ремонтом федеральных трасс заняться обновлением дорог в регионах. Путин раскрыл объемы экспорта российского зерна в нуждающиеся страны

Кроме того, с повестки не снимается ускоренное создание мурманского транспортного узла и строительского Северного широтного хода. Помимо этого, усилия будут сосредоточены на прокладывании железных дорог до портов в Черном и Азовском морях, а также модернизации Транссиба и БАМа.

Российский лидер заявил, что в стране продолжат запускать новые проекты, а модернизация и строительство транспортной инфраструктуры может идти с опережением сроком.

"И эту динамику важно не снижать", — резюмировал Путин.