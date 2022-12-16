МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Движение машин по Крымскому мосту будет ограничено в понедельник,19 декабря, сообщил Минтранс. Путин обсудил строительство транспортной инфраструктуры

Как уточняется, это связано с проведением ремонтных работ.

С 12.00 мск проезд частично ограничат, а в период с 13.00 до 18.00 полностью остановят.

Водителей просят заблаговременно выстраивать маршрут.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что ремонт Крымского моста будет завершен в срок.