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Проезд автомобилей по Крымскому мосту ограничат 19 декабря
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Движение машин по Крымскому мосту будет ограничено в понедельник,19 декабря, сообщил Минтранс. Как уточняется, это связано с проведением ремонтных работ. С 12.00 мск проезд... ПРАЙМ, 16.12.2022
транспорт, бизнес, новости, крымский мост, автомобили, транспорт, минтранс рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Движение машин по Крымскому мосту будет ограничено в понедельник,19 декабря, сообщил Минтранс.
Как уточняется, это связано с проведением ремонтных работ.
С 12.00 мск проезд частично ограничат, а в период с 13.00 до 18.00 полностью остановят.
Водителей просят заблаговременно выстраивать маршрут.
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что ремонт Крымского моста будет завершен в срок.