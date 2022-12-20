МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничат 21 декабря с 12 часов утра по московскому времени, приостановят с часу дня до шести вечера, заявили в Министерстве транспорта России. На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

"В связи с ремонтно-восстановительными работами 21 декабря с 12.00 (мск) будет временно ограничено движение транспорта по Крымскому мосту", — следует из публикации ведомства в мессенджере Telegram.

В Минтрансе добавили, что с часу дня до шести часов вечера по московскому времени проезд транспортных средств будет полностью приостановлен.

В данный момент по мосту могут проезжать только автобусы и легковые автомобили.