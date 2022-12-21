МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Пассажиропоток на Курильские острова благодаря поддержке авиационного комплекса Дальнего Востока рекордно вырос, по итогам года ожидается цифра в 88 тысяч человек, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Путин запретил принимать в авиаперсонал некоторые категории людей

"Хочу отметить рекордный пассажиропоток на Курильские острова – в 2022 году ожидаем 88 тысяч человек, в следующем рассчитываем взять планку в 100 тысяч. Это делает Курилы более доступными для туристов, и более привлекательными для предпринимателей", — сказал Чекунков, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ.

Он напомнил, что в 2022 году дальневосточный авиационный комплекс получил из федерального бюджета 18 миллиардов рублей на три программы субсидирования перелетов: магистральные перевозки в Москву и Санкт-Петербург, перевозки для льготных категорий граждан, субсидии для социальных маршрутов единой дальневосточной авиакомпании. По его данным, с момента создания авиакомпании в дополнение к более 300 регулярным маршрутам запущено 36 новых социальных субсидируемых маршрутов внутри ДФО, а субсидируемые билеты приобрели 1,6 миллиона пассажиров, при этом загрузка рейсов достигает 90%.