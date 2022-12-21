ПЯТИГОРСК, 21 дек — ПРАЙМ. Открытая после реконструкции трасса от Минеральных Вод до Кисловодска приведёт к росту туристического потока и новым инвестициям, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Власти Кубани назвали последствия открытия трассы Северный обход Анапы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду принял участие в церемонии введения в эксплуатацию Северного обхода Анапы в Краснодарском крае и завершении реконструкции 30-километрового участка федеральной автодороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск (по ВКС), а также в открытии движения по первому этапу Северного обхода Лобни и основному ходу автодороги Лобня — аэропорт "Шереметьево" (Лобненское шоссе).

"Наша трасса не просто улучшена, она стала вдвое шире: сейчас на всем протяжении от Минвод до Кисловодска в ней четыре полосы вместо двух. А значит, ежедневно для десятков тысяч людей – жителей Ставрополья, гостей нашего края — движение по этому маршруту станет и комфортнее, и безопаснее, и быстрее. Но важность выполненных работ не только в этом. Расширенная федеральная трасса – это в прямом смысле дорога в будущее курортов Ставрополья, путь к увеличению турпотока и новым инвестициям", — сказал Владимиров, слова которого приводит его пресс-служба. По его словам, к 2030 году на Кавминводах планируется создать санатории и гостиницы общей емкостью около 35 тысяч мест.

Как сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, реконструкция завершилась на 2 года раньше срока. "Трасса является одной из самых загруженных на Северном Кавказе: ежедневно здесь проезжает более 20 тысяч автомобилей, а к 2033 году интенсивность движения увеличится в два раза… Что особенно важно для безопасности водителей ‒ встречные потоки транспорта разделены осевым парапетным ограждением протяженностью 30 километров. В рамках проекта реконструировано пять транспортных развязок и 12 путепроводов. На искусственных сооружениях оборудовано наружное электроосвещение общей протяженностью 16 километров, а на всем протяжении объекта – 50 километров металлического барьерного ограждения", — рассказал Сергиенко. Его комментарий приводит пресс-служба.

По его словам, реконструкция трассы позволит минимизировать риски для отдыхающих, а также без препятствий попасть на курорты Карачаево-Черкесии. На работы по реконструкции было направлено более 2,5 миллиарда рублей, добавил глава округа.