МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" представил новую отечественную модель асинхронного тягового электродвигателя для электропоездов "Иволга", следует из релиза компании. ТМХ изготовил опытный образец дизель-генератора для "БелАЗа"

"Новая модель асинхронного тягового электродвигателя (ТЭД) ДТА-380 изготовлена на предприятии "Трансмашхолдинга" в Новочеркасске (ООО "ТМХ-Электротех"). Новый ТЭД разработан силами собственного инжинирингового центра ТМХ ("ТМХ Инжиниринг"). В настоящее время ДТА-380 проходит сертификационные испытания", — говорится в релизе.

Асинхронный тяговый электродвигатель ДТА-380 предназначен для работы в качестве привода для современных электропоездов "Иволга 3.0" с конструкционной скоростью 160 км/ч. Его технические характеристики позволят снизить энергопотребление поезда, значительно увеличить межсервисный интервал и сократить время на его обслуживание, сообщает компания.

Производство собственных асинхронных тяговых электродвигателей для вагонов метро и моторвагонного подвижного состава является новым направлением работы для "ТМХ-Электротеха", его развитие происходит с использованием многолетнего опыта производства асинхронных ТЭД для локомотивов, говорится в сообщении.

Уточняется, что получение сертификата соответствия техническому регламенту Таможенного союза на новые отечественные асинхронные тяговые двигатели запланировано в июне 2023 года.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.