"Трансмашхолдинг" представил отечественный тяговый двигатель для электропоездов "Иволга"
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" представил новую отечественную модель асинхронного тягового электродвигателя для электропоездов "Иволга", следует из релиза компании.
"Новая модель асинхронного тягового электродвигателя (ТЭД) ДТА-380 изготовлена на предприятии "Трансмашхолдинга" в Новочеркасске (ООО "ТМХ-Электротех"). Новый ТЭД разработан силами собственного инжинирингового центра ТМХ ("ТМХ Инжиниринг"). В настоящее время ДТА-380 проходит сертификационные испытания", — говорится в релизе.
Асинхронный тяговый электродвигатель ДТА-380 предназначен для работы в качестве привода для современных электропоездов "Иволга 3.0" с конструкционной скоростью 160 км/ч. Его технические характеристики позволят снизить энергопотребление поезда, значительно увеличить межсервисный интервал и сократить время на его обслуживание, сообщает компания.
Производство собственных асинхронных тяговых электродвигателей для вагонов метро и моторвагонного подвижного состава является новым направлением работы для "ТМХ-Электротеха", его развитие происходит с использованием многолетнего опыта производства асинхронных ТЭД для локомотивов, говорится в сообщении.
Уточняется, что получение сертификата соответствия техническому регламенту Таможенного союза на новые отечественные асинхронные тяговые двигатели запланировано в июне 2023 года.
"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
https://1prime.ru/transport/20221221/839258001.html