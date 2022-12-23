МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации в среду рассмотрит закон о такси, документ устанавливает требования к автотранспорту, водителю, регламентирует деятельность служб заказа. Госдума приняла закон о регулировании работы в такси

В частности, закон устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Машина должна быть отмечена контрастной цветографической схемой, "представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке". На крыше такси должен быть установлен фонарь оранжевого цвета, в салоне — представлена информация о перевозчике и водителе.

Информация на карточке должна содержать госномер машины, наименование и контакты перевозчика, номер записи в региональном реестре такси, личные данные водителя — его фамилию и имя.

Отмечается, что водители с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов не смогут работать в такси. Для работы водителем такси гражданин должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.

Индивидуальный предприниматель сможет самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси, если ему предоставят разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками также сможет самозанятый гражданин при наличии разрешения и договора с агрегатором такси. Самозанятые и службы заказа такси будут страховать риски.

Согласно закону, служба заказа такси должна предоставить органам ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки.

Документ предусматривает создание трех региональных реестров такси — реестра служб заказа такси, реестра перевозчиков легковыми такси, а также реестра легковых такси. Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси.