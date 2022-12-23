МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Томатный сок — обязательный продукт на борту авиалайнера, его свойства, судя по проводившимся исследованиям, помогают пассажирам легче переносить полет, рассказали РИА Новости эксперты. "Дочкам" российских компаний разрешили регистрировать права на самолеты

"В 2008 году авиакомпания Lufthansa, на борту которой пассажиры выпили почти 2 миллиона литров томатного сока за год, решила провести исследование, есть ли взаимосвязь с потреблением томатного сока и авиаперелетом. Результаты показали, что пить в самолете действительно хочется – таково влияние кондиционированного, сухого, воздуха. И что пассажиры, действительно, предпочитают томатный сок", — рассказала РИА Новости вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Людмила Хомич.

Таким образом, одна из версий — жажда и вкус напитка. "Несладкие напитки хорошо утоляют жажду, и, возможно, рефлекторно, кроме воды, люди выбирают именно томатный сок – как относительно несладкий", — пояснила Хомич. "Вторая версия связана со звуком: есть предположения, что при высоком уровне шума — а в самолете гул непрерывный, — усиливается восприятие ощущения "умами" – вкуса на стыке сладкого и соленого", — добавила она.

Вкус "умами", по ее словам, сейчас рассматривается в качестве пятого в дополнение к традиционным вкусам – сладкому, соленому, кислому и горькому; им как раз и обладает томатный сок. Еще есть версии, связанные с повышением аппетита в полете, продолжила Хомич — густой, мякотный томатный сок воспринимается больше как еда, а также с предположениями относительно взаимосвязи изменения состава крови в условиях полета и ощущения потребности в веществах, которые содержатся в томатах.

ПРОСТО ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

"Да, томатный сок — самый популярный на бортах во всем мире. Это давно известно. Не все подают соки и напитки. Там, где разносят напитки, томатный есть всегда" — говорит директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Но сам напиток, помимо вкуса, несет в себе и просто большую пользу для человеческого организма, помогая в борьбе со стрессом и неинфекционными заболеваниями.

"В томатном соке содержатся антиоксиданты, защищающие организм от стресса, старения и развития некоторых онкологических процессов. Кроме того, там содержится и ликопин, который оказывает благоприятное воздействие в первую очередь на сердечно-сосудистую систему", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. Там также обратили внимание, что в связи с технологическими особенностями переработки томатов в сок содержание ликопина в томатном соке выше, чем в томатах.

"Томатный сок – отличный выбор, не только в небе, но и на земле", — говорит Хомич, называя этот напиток "кладом витаминов и минеральных веществ". По ее словам, один стакан томатного сока обеспечивает 20% суточной потребности в бета-каротине, 20% суточной потребности в витамине Е, 10% — по витамину С и по 15% — по пектину, калию и фолатам.

В Роскачестве также отметили, что томатный сок особенно богат магнием — элементом, который способствует улучшению работы кишечника и снижению артериального давления. "Однако в этом случае нужно выбирать томатный сок, в составе которого минимальное содержание соли, либо соль отсутствует", — добавили в пресс-службе.