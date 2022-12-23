МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Томатный сок — обязательный продукт на борту авиалайнера, его свойства, судя по проводившимся исследованиям, помогают пассажирам легче переносить полет, рассказали РИА Новости эксперты.

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"В 2008 году авиакомпания Lufthansa, на борту которой пассажиры выпили почти 2 миллиона литров томатного сока за год, решила провести исследование, есть ли взаимосвязь с потреблением томатного сока и авиаперелетом. Результаты показали, что пить в самолете действительно хочется – таково влияние кондиционированного, сухого, воздуха. И что пассажиры, действительно, предпочитают томатный сок", — рассказала РИА Новости вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Людмила Хомич.

Таким образом, одна из версий — жажда и вкус напитка. "Несладкие напитки хорошо утоляют жажду, и, возможно, рефлекторно, кроме воды, люди выбирают именно томатный сок – как относительно несладкий", — пояснила Хомич. "Вторая версия связана со звуком: есть предположения, что при высоком уровне шума — а в самолете гул непрерывный, — усиливается восприятие ощущения "умами" – вкуса на стыке сладкого и соленого", — добавила она.

Вкус "умами", по ее словам, сейчас рассматривается в качестве пятого в дополнение к традиционным вкусам – сладкому, соленому, кислому и горькому; им как раз и обладает томатный сок. Еще есть версии, связанные с повышением аппетита в полете, продолжила Хомич — густой, мякотный томатный сок воспринимается больше как еда, а также с предположениями относительно взаимосвязи изменения состава крови в условиях полета и ощущения потребности в веществах, которые содержатся в томатах.

ПРОСТО ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

"Да, томатный сок — самый популярный на бортах во всем мире. Это давно известно. Не все подают соки и напитки. Там, где разносят напитки, томатный есть всегда" — говорит директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Но сам напиток, помимо вкуса, несет в себе и просто большую пользу для человеческого организма, помогая в борьбе со стрессом и неинфекционными заболеваниями.

"В томатном соке содержатся антиоксиданты, защищающие организм от стресса, старения и развития некоторых онкологических процессов. Кроме того, там содержится и ликопин, который оказывает благоприятное воздействие в первую очередь на сердечно-сосудистую систему", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. Там также обратили внимание, что в связи с технологическими особенностями переработки томатов в сок содержание ликопина в томатном соке выше, чем в томатах.

"Томатный сок – отличный выбор, не только в небе, но и на земле", — говорит Хомич, называя этот напиток "кладом витаминов и минеральных веществ". По ее словам, один стакан томатного сока обеспечивает 20% суточной потребности в бета-каротине, 20% суточной потребности в витамине Е, 10% — по витамину С и по 15% — по пектину, калию и фолатам.

В Роскачестве также отметили, что томатный сок особенно богат магнием — элементом, который способствует улучшению работы кишечника и снижению артериального давления. "Однако в этом случае нужно выбирать томатный сок, в составе которого минимальное содержание соли, либо соль отсутствует", — добавили в пресс-службе.