МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Более двух тысяч запланированных на пятницу авиарейсов отменены из-за снежной бури и низкой температуры в центральных и восточных штатах США, сообщает профильный портал FlightAware. "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Египет

Портал ранее сообщал, что в четверг из-за непогоды и сильного похолодания были отменены 2294 авиарейса, 7205 задержаны.

По данным FlightAware, отменены еще 2075 назначенных на пятницу авиарейсов, вылетающих из страны или совершаемых внутри нее, еще 1439 задержаны.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что снежная буря продолжится в большей части США до конца недели. По данным службы, из-за приближения мощного арктического фронта в восточной и центральной части страны ожидается сильное похолодание.