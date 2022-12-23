МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Паромное сообщение Холмск (Сахалин) — Ванино (Хабаровский край) временно прекратит работу с вечера пятницы из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве. Источник раскрыл, зачем Япония вывела "Сахалин-2" из-под санкций

"Дизель-электроходы "Сахалин-8" и "Сахалин-9" утром в пятницу вышли из порта Холмска и сегодня в конце суток подойдут в порт Ванино. После этого паромная переправа закроется, так как в Татарском проливе ожидается шторм", — сообщил представитель управления паромными перевозками компании.

По информации собеседника агентства, в настоящее время паром "Сахалин-10" уже находится на материковой стороне пролива. Возобновление работы морской переправы ориентировочно ожидается в первой половине дня 27 декабря.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что на Сахалине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные метели с мокрым снегом в пятницу днем и в ночь на субботу в южных районах острова.