МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Сроки модернизации и строительства десяти пунктов пропуска на границе России с Китаем сдвигаются в среднем на год, пишет в пятницу газета "Ведомости" с ссылкой на письмо Минтранса в Минпромторг. Посол Китая выразил уверенность в стабильном сотрудничестве с Россией

"Сроки модернизации и строительства десяти пунктов пропуска на границе России с Китаем сдвигаются в среднем на год. Основная часть пунктов пропуска будет введена в эксплуатацию через 3–4 года", — утверждает газета.

По данным Минтранса, на границе строят три международных автомобильных пункта пропуска (МАПП), реконструируют пять МАПП и два железнодорожных перехода. Также уточняется, что реконструкция большинства погранпереходов запланирована на 2024-2026 годы, исключением является МАПП Марково, который будет модернизирован к IV кварталу 2023 года. Его пропускная способность составит 130 грузовиков в сутки.

По данным одного из представителей РЖД, до 2025 года планируется завершить все работы на пунктах пропуска Наушки, Пограничный, Махалино и Забайкальск. По словам собеседника издания, компания готова осуществлять перевозки через сухопутные погранпереходы с КНР на "ранее согласованном с китайской стороной уровне" – 48 поездов в сутки.

Согласно данным "Ведомостей", сейчас ограничения по количеству поездов связаны с антиковидными мерами со стороны Китая.