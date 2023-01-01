МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Москвичи в новогоднюю ночь совершили более миллиона поездок на общественном транспорте, говорится на сайте мэра столицы.

Технический пуск южного участка БКЛ

Собянин провел технический пуск последнего участка БКЛ

Чаще всего горожане выбирали метрополитен и МЦК – 820 тысяч раз. Второе место заняли автобусы и троллейбусы, ими москвичи воспользовались более 200 тысяч раз. На МЦД в ночь с 31 декабря на 1 января было совершено почти 50 тысяч поездок.

Отмечается, что система городского транспорта в праздник отработала в штатном режиме, на дежурстве находилось свыше 11 тысяч работников. 

В метро было задержано 185 правонарушителей, в основном за хулиганство.

Жителям столицы напомнили, что во время длинных выходных по городу будет ходить новогодний транспорт – светящиеся электробусы, трамваи и нарядные поезда.