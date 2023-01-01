МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Москвичи в новогоднюю ночь совершили более миллиона поездок на общественном транспорте, говорится на сайте мэра столицы. Собянин провел технический пуск последнего участка БКЛ

Чаще всего горожане выбирали метрополитен и МЦК – 820 тысяч раз. Второе место заняли автобусы и троллейбусы, ими москвичи воспользовались более 200 тысяч раз. На МЦД в ночь с 31 декабря на 1 января было совершено почти 50 тысяч поездок.

Отмечается, что система городского транспорта в праздник отработала в штатном режиме, на дежурстве находилось свыше 11 тысяч работников.

В метро было задержано 185 правонарушителей, в основном за хулиганство.

Жителям столицы напомнили, что во время длинных выходных по городу будет ходить новогодний транспорт – светящиеся электробусы, трамваи и нарядные поезда.