МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Национальный стандарт "Карта спасения для транспортного средства" впервые разработан в России, документ вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Юрист объяснил, как изменятся ПДД в 2023 году

Новый ГОСТ, позволяющий эффективнее спасать людей при ДТП на дорогах страны, разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС). До вступления его в силу планируется разработать все необходимые символы и знаки для составления "карты спасения".

По данным ВНИИ ГОЧС, "карта спасения" будет оформляться в электронном виде и размещаться в определенной открытой информационной системе. Каждому транспортному средству будет присваиваться индивидуальный код маркировки, что позволит спасателям при необходимости оперативно идентифицировать автомобиль и получить всю необходимую о нем информацию, в том числе рекомендации на случай аварии.

В частности, в "карте спасения" кроме схемы автомобиля в разных проекциях будут обозначены места усиления кузова, рекомендуемые места для его вскрытия, расположение топливных баков и аккумуляторных батарей, подушек безопасности, а также другая важная информация для спасателей по безопасной деблокировке пострадавших из машины.