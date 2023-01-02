СОЧИ, 2 янв — ПРАЙМ. Стилизованный туристический поезд "Сочи" запустят из Туапсе в абхазскую Гагру 3 января, он будет ходить ежедневно до окончания новогодних праздников, сообщили в пресс-службе администрации Сочи. Россиянам предложили в январе съездить на родину Деда Мороза

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД), поезд, стилизованный под советский период, обычно курсирует в туристический сезон — с апреля по ноябрь и в новогодние праздники.

"Отправиться в поездку на туристическом поезде "Сочи" из Туапсе можно будет с 3 по 8 января ежедневно. Сегодня поезд проследует по маршруту Сочи – Гагра. Обратные рейсы из Гагры в Туапсе состоятся со 2 по 7 января ежедневно, а 8 января по маршруту Гагра – Сочи", — сообщается в релизе.

Уточняется, что в пути поезд совершит несколько остановок на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш. Время в поездке составит чуть более пяти часов, рассказали в ведомстве.

Туристический поезд "Сочи" начал курсировать с 2020 года. Особенность поезда заключается в его убранстве, которое отображает интерьер 1970-80-х годов. Наравне с этим в вагонах состава работают кондиционеры, есть интернет и современные санитарные комнаты. В ресторане поезда пассажирам предлагают блюда русской и абхазской кухонь по специальным рецептам. За весь период работы поезд перевёз более 130 тысяч пассажиров.