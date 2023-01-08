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Самолет "Победы" выкатился за пределы взлетной полосы
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Самолет российского лоукостера "Победа" выкатился за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Перми, сообщили в телеграм-канале воздушной гавани. Как уточняется, инцидент произошел... ПРАЙМ, 08.01.2023
транспорт, бизнес, новости, аэропорт, авиакомпания победа, пермь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Самолет российского лоукостера "Победа" выкатился за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Перми, сообщили в телеграм-канале воздушной гавани.
Как уточняется, инцидент произошел при начале разбега воздушного судна, которое должно было совершить рейс из Перми в Москву.
На борту находилось 183 человека, пострадавших нет. Сам самолет также не поврежден, отмечается в публикации.
Сейчас аэропорт не работает, семь рейсов задерживаются. Специалисты производят эвакуацию борта на стоянку.
Причины произошедшего выясняются.