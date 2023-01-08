МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Самолет российского лоукостера "Победа" выкатился за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Перми, сообщили в телеграм-канале воздушной гавани. Стало известно, какие блюда россияне выбирают в самолетах

Как уточняется, инцидент произошел при начале разбега воздушного судна, которое должно было совершить рейс из Перми в Москву.

На борту находилось 183 человека, пострадавших нет. Сам самолет также не поврежден, отмечается в публикации.

Сейчас аэропорт не работает, семь рейсов задерживаются. Специалисты производят эвакуацию борта на стоянку.

Причины произошедшего выясняются.