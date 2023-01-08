МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Движение автомобилей на Крымском мосту ограничат во вторник 10 января, предупредило Министерство транспорта. Аналитики узнали, где россияне ремонтируют свои автомобили

Согласно информации в телеграм-канале ведомства, в этот день подъезд к магистрали будет ограничен с 3.00, а в 4.00 мост полностью закроют. Возобновление проезда планируется с 16.00.

Как уточняется, такие меры необходимы для проведения ремонта.

Автомобилистов попросили заблаговременно планировать маршрут.