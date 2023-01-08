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Крымский мост закроют для автомобилей 10 января
Транспорт
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Движение автомобилей на Крымском мосту ограничат во вторник 10 января, предупредило Министерство транспорта. Согласно информации в телеграм-канале ведомства, в этот день подъезд к... ПРАЙМ, 08.01.2023
транспорт, бизнес, новости, минтранс рф, дороги, крымский мост, автомобили
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Движение автомобилей на Крымском мосту ограничат во вторник 10 января, предупредило Министерство транспорта.
Согласно информации в телеграм-канале ведомства, в этот день подъезд к магистрали будет ограничен с 3.00, а в 4.00 мост полностью закроют. Возобновление проезда планируется с 16.00.
Как уточняется, такие меры необходимы для проведения ремонта.
Автомобилистов попросили заблаговременно планировать маршрут.