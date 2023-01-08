МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. До 2024 года для регистрации автомобилей в четырех новых субъектах не потребуется полис ОСАГО, следует из постановления правительства, принятого в конце прошлого года. Раскрыто, как изменятся тарифы ОСАГО в 2023 году и кто заплатит больше

Как пояснили в МВД, автомобилисты целый год смогут получать государственные услуги без страховки и обменивать свои удостоверения без медицинского освидетельствования.

Постановление распространяется на граждан России, иностранцев, лиц без гражданства, если они проживали на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на момент вступления этих регионов в состав РФ или жили там ранее и выехали в Россию.

Под действие документа попадают и компании, получившие регистрацию в новых российских регионах на указанную дату.