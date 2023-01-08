Зарегистрировать машину в новых регионах без ОСАГО можно до конца года
Зарегистрировать автомобиль в новых регионах можно будет без ОСАГО до 1 января 2024 года
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. До 2024 года для регистрации автомобилей в четырех новых субъектах не потребуется полис ОСАГО, следует из постановления правительства, принятого в конце прошлого года.
Как пояснили в МВД, автомобилисты целый год смогут получать государственные услуги без страховки и обменивать свои удостоверения без медицинского освидетельствования.
Постановление распространяется на граждан России, иностранцев, лиц без гражданства, если они проживали на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на момент вступления этих регионов в состав РФ или жили там ранее и выехали в Россию.
Под действие документа попадают и компании, получившие регистрацию в новых российских регионах на указанную дату.