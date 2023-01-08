ПЕКИН, 8 янв — ПРАЙМ. На границе России и Китая с 8 января вновь открыто пассажирское сообщение через автомобильный пункт пропуска Краскино-Хуньчунь, сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в КНР. Туристам рассказали, как въехать в Таиланд без сертификата о вакцинации

Как уточняется, ковидные ограничения больше не действуют для лиц, получивших визу, в том числе туристическую.

Водителям и их пассажирам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда в Китай, и заполнить декларацию здоровья. Наличие "кода здоровья" и соблюдение карантина по приезде в страну больше не требуется, отмечается в сообщении.

Если у пересекающего границу лица есть признаки респираторных заболеваний и дополнительный тест выявил COVID в бессимптомной или легкой форме, его могут отправить на самоизоляцию по месту жительства или пребывания. Крымский мост закроют для автомобилей 10 января

Согласно данным генконсульства, за 8 января в Китай через пункт Краскино-Хуньчунь въехали уже 19 россиян.

Помимо ограничений на АПП, Пекин с воскресенья отменил целый ряд коронавирусных мер, которые действовали с 2020 года. Они негативно повлияли на китайскую экономику и вызвали недовольство населения, вынужденного долгое время жить в условиях локдауна.