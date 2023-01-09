МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД по итогам 2022 года снизилась на 3,8% по сравнению с результатами 2021 года, до 1,23 миллиарда тонн, при прогнозе 5%, сообщает компания в своем телеграм-канале. РЖД запустили около 300 доппоездов в новогодние праздники

"Погрузка на сети РЖД в 2022 году составила 1 миллиард 234 миллиона тонн. Это на 3,8% меньше, чем за 2021 год, но существенно лучше прогнозов, суливших в ушедшем году двузначное падение погрузки из-за закрытия западных экспортных рынков", — говорится в сообщении.

Замглавы РЖД Алексей Шило в ноябре 2022 года сообщал, что компания по итогам всего 2022 года ожидает снижение погрузки на 5%. Позднее компания прогноз не актуализировала.