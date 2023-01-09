КЕМЕРОВО, 9 янв — ПРАЙМ. Новые субсидируемые авиарейсы запустят в Кузбассе весной 2023 года, сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Андрей Панов. Лоукостер "Победа" получил сертификат разработчика авиатехники

"В 2023 году в аэропортах Кузбасса появятся новые субсидируемые авиарейсы. Из аэропорта Кемерова с 1 апреля можно будет дважды в неделю слетать в Сургут, а с 1 мая еще и в Читу, Уфу и Горно-Алтайск. А из Новокузнецка – в Иркутск и Махачкалу", – написал Панов.

По его словам, субсидируемые рейсы из Кемерово и Новокузнецка есть в Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Омск, Сочи. Из Новокузнецка также с начала 2023 года дважды в неделю летают самолеты в Сургут и Тюмень.

"Субсидируемые рейсы отличаются от коммерческих стабильной стоимостью билета, которая регламентируется постановлением правительства РФ… Авиакомпания устанавливает тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении на все места в салоне экономического класса, размер которого не превышает определенный уровень. Например, цена билета на субсидируемый рейс из Кемерова до Новосибирска не может превышать 2258 рублей, а на коммерческий может доходить до 10 000 рублей. Для того, чтобы авиакомпании не работали в убыток, им и предоставляются субсидии из бюджета", – уточнил заместитель губернатора.

Он также отметил, что в связи с растущим потоком туристов в Шерегеш авиакомпаниями совместно с туроператорами организованы дополнительные авиарейсы в Новокузнецк из Москвы и Екатеринбурга.