МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В России вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают штрафы за выброс мусора из транспортных средств — теперь камеры, работающие в автоматическом режиме, разрешено использовать для фиксации таких правонарушений, следует из кодекса. Об этом сообщает РИА Новости. ЕС запретит поставку дронов, портативных компьютеров и камер в Россию

Законопроект, направленный на борьбу с несанкционированными свалками, был принят Госдумой летом 2022 года. Он был подготовлен подготовлен Мосгордумой и Мособлдумой.