Камеры видеофиксации помогут штрафовать за выброс мусора из автомобилей
В России с помощью камер видеофиксации будут штрафовать за выброс мусора из автомобилей
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В России вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают штрафы за выброс мусора из транспортных средств — теперь камеры, работающие в автоматическом режиме, разрешено использовать для фиксации таких правонарушений, следует из кодекса. Об этом сообщает РИА Новости.
Законопроект, направленный на борьбу с несанкционированными свалками, был принят Госдумой летом 2022 года. Он был подготовлен подготовлен Мосгордумой и Мособлдумой.