ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания Hainan Airlines начала регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Харбин (КНР), сообщает пресс-служба воздушного узла. Посол Анголы призвал "Аэрофлот" возобновить прямые рейсы в Луанду

"Hainan Airlines начала выполнение регулярных рейсов из международного аэропорта Хабаровск в Харбин. Первый рейс иностранного перевозчика отправился из Хабаровска вечером 10 января со 129 пассажирами на борту – гражданами КНР и РФ", — говорится в сообщении аэропорта.

В настоящее время туристические визы недоступны. Китай граждане России могут посетить с деловыми, образовательными, рабочими поездками, а также по семейным обстоятельствам — при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестирования на коронавирус, сделанные не ранее чем за 48 часов до вылета.

По данным аэропорта, рейсы авиакомпании запланированы один раз в неделю, по вторникам. Прибытие в Хабаровск в 15.00 (08.00 мск), вылет в Харбин – в 17.00 (10.00 мск). Время в пути составляет 1,5-2 часа. На маршруте задействуется Boeing 737-800 с компоновкой салона 164 кресла.

Регулярные международные полеты иностранными перевозчиками из аэропорта Хабаровск впервые стартовали в 2019 году. Последний прямой рейс до ограничений, вызванных пандемией, выполнила авиакомпания Asiana в Сеул в 2019 году. В течение последних трех лет работали лишь вывозные рейсы.

АО "Хабаровский аэропорт" — главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск имени Геннадия Невельского, крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ. Hainan Airlines — крупнейшая частная авиакомпания Китая, занимающая четвертое место в стране по размеру воздушного парка. Компания Hainan Airlines Holding Co., Ltd. основана в январе 1993 года в провинции Хайнань. Перевозчик выполняет рейсы по около 1800 внутренних и международных маршрутов.