МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Китайские автомобили Chery и Geely сильнее всего подорожали в России за прошлый год, меньше всего — российская Lada, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости. Honda и GAC прекратили производить и продавать автомобили Acura в Китае

"Больше всего за 2022 год подорожали автомобили Chery и Geely, меньше всего — Lada", — выяснили эксперты, проанализировав изменение средних цен на наиболее востребованные новые автомобили в течение всего 2022 года.

Так, средняя цена отечественного вседорожника Lada Niva Travel по итогам года составила 1,08 миллиона рублей, на 10,9% больше, чем в январе 2022 года. Также среди наименее подорожавших машин оказалась Lada Granta — стоит 829,2 тысячи, подорожала на 11,1% и китайская FAW Bestune T77, стоимостью 2,2 миллиона, подорожала на 14,9%.

Из других популярных российских автомобилей, которые в течение 2022 года подорожали меньше других, эксперты отметили Lada Vesta — на 23,7% за год. Примерно в тех же масштабах выросли ценники и на UAZ Patriot – на 25,1%. В первой десятке рейтинга оказались также два "корейца" – Hyundai Tucson, цена на него выросла на 29,3% и Kia Seltos – подорожал на 30,6%.

Примерно в таких же масштабах изменилась стоимость и двух китайских моделей: Changan CS75FL – подорожал на 24,8% и Haval Jolion – на 31,3%.

При этом на китайские автомобили Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и три модели Geely – Atlas Pro, Tugella и Coolray увеличились цены в диапазоне от 43% до 60%, выяснили эксперты. Особенно отличился в их рейтинге Chery Tiggo 8 Pro Max: этот паркетник подорожал больше других и в процентах — на 73,4%, и в абсолютных цифрах – на 1,6 миллиона рублей.

В ближайшие пару месяцев, по мнению экспертов, "застоявшиеся" китайские автомобили будут продавать с дисконтом в полмиллиона рублей и выше. Однако на свежие модели 2023 года цены могут вырасти на 10-12% к концу первого квартала.